IL COMUNE PRESENTA IL NUOVO PORTALE PER CONSULTARE LE PRATICHE EDILIZIE

Il comune di Teramo, nell’ambito dei progetti finalizzati a migliorare l’informatizzazione delle procedure nella Pubblica Amministrazione e il funzionamento dello Sportello Unico per l’Edilizia, ha presentato la nuova piattaforma web per consentire la strutturazione delle Pratiche Edilizie in formato digitale e la consultazione dei dati riguardanti le Pratiche Edilizie, dei Regolamenti Comunali e della Cartografia. Un passo in avanti molto atteso perché permetterà di accelerare soprattutto il flusso di pratiche relative al post sisma, così come richiesto dal commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini. Servizio che sarà attivo per i soli tecnici registrati a partire dal primo marzo.