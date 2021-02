LA BETAFENCE SI RIPENSA E DICE SI AI 12 MESI DI SOLIDARIETA'

Si sblocca la trattativa con la Betafence. L'azienda ha deciso di accogliere la richiesta dei sindacati: saranno 12 e non 6 i mesi il contratto di solidarietà per i dipendenti dello stabilimento di Tortoreto della multinazionale delle recinzioni. La ristrutturazione dell'azienda, con tanto di dismissione delle linee e due terzi dei 150 dipendenti in esubero, dovrebbe essere rimandata da ottobre di quest'anno a luglio 2022. La notizia è stata resa nota, durante l'incontro in videoconferenza di ieri pomeriggio e voluto proprio dalla Betafence dopo la sospensione del tavolo di crisi regionale dei giorni scorsi.