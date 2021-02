ELEZIONI AMMINISTRATIVE, SI VA VERO IL RINVIO IN AUTUNNO, CAUSA COVID

Il voto per le amministrative, che in Abruzzo interessa 72 comuni, verso il rinvio in autunno. La tornata elettorale, da calendario, si dovrebbe tenere tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, ma si fa sempre più concreta la possibilità di uno slittamento a settembre o ottobre. Alla base di tutto c'è la preoccupazione per l'evoluzione della situazione Covid in Italia, visto il diffondersi delle varianti e i rallentamenti per quanto riguarda i vaccini, ma non mancherebbero anche i partiti che sarebbero favorevoli a un rinvio per poter meglio calibrare la propria campagna elettorale. Ancora nulla è stato deciso dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ma sta aumentando il pressing sul Viminale per uno slittamento, con la decisione finale sulla data che deve essere presa entro la metà di aprile.