VIDEO - TEAM / D'ALBERTO AL PERSONALE: «ADESSO SI CAMBIA METODO...» E SUI POSTI DI LAVORO......

TeAm si cambia: il sindaco manda messaggi anche al personale della Teramo Ambiente: "Si cambia registro, diventare dipendenti di una società in house pubblica significa doversi attenere a quelle stesse identiche regole di rispetto e rigore nei confronti di tutti i cittadini teramani che pretendiamo, da sempre, dai dipendenti del Comune". Promette un sistema di "controllo" diverso rispetto a quello spendibile "in una società in cui il privato comunque aveva un peso rilevante" e promette una "ristrutturazione, per altro già avviati, in termini di riduzione dei costi fissi (consulenze, spese legali etc...ndr)"

