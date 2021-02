CONTI SEQUESTRATI ALLA PETROL PICENA, CHIUSO IL DISTRIBUTORE DI VIALE CRISPI, EX MECCANICA TARASCHI

Chiuso il distributore della Petrol Picena di viale Crispi, che si trova nella ex Meccanica Taraschi, a causa del sequestro preventivo eseguito il 19 febbraio scorso dalla guardia di finanza di Teramo su disposizione della magistratura di Ascoli, che indaga per frode fiscale la cui sede è a Colonnella. La Finanza ha bloccato i conti correnti della società, che non ha potuto più acquistare, si legge sul Centro, i carburanti da distribuire nelle stazioni. Così, finite le scorte nei serbatoi, tutte le pompe Petrol Picena sono rimaste a secco. Si attende ora la decisione del tribunale del riesame, al quale la società si è rivolta per ottenere il dissequestro dei beni. Il gestore Tazio Taraschi si definisce parte lesa e aspetta le decisioni del tribunale prima di rescindere il contratto.