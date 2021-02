VIDEO / IL SINDACO SECA SBOTTA CONTRO LA REGIONE: «IGNORATA CASTELLI»



Torna lo spot della Regione Abruzzo, torna realizzato dalla Film Commission. La Regione Abruzzo lo presenta con queste parole: "La Film Commission d’Abruzzo propone al cinema le sue location, un mix perfetto di natura incontaminata e di storia, di spazi vastissimi e di insediamenti umani capaci di rendere ospitali le nostre montagne, così come il mare. L’Abruzzo, un posto da raccontare con i racconti del cinema..."

Il sindaco di Castelli, Rinaldo Seca, affida tutta la sua amarezza e delusione ad un durissimo post sul proprio profilo Facebook.

E scrive: «Sono indignato, per non dire di peggio. Per l'ennesima volta la Regione Abruzzo ignora Castelli in uno spot promozionale. Questa volta è lo spot promosso dalla Film commission, che segue altri post promozionali dove Castelli non viene minimamente considerata. La tradizione maiolicara di Castelli vanta più di cinque secoli di storia, con opere esposte nei più prestigiosi musei del mondo, ed è una delle poche tradizioni autenticamente abruzzese. Questo Presidente e questa Giunta ignorano Castelli, per disattenzione o peggio perché non ne conosce l'importanza e il valore. Certo è che quanto c'è da mettersi in prima fila in Piazza San Pietro con un bel vestito nuovo nuovo, Carsoli pardon Castelli la conoscono tutti. Questa Regione non ci merita, questa Giunta non ci merita».

QUI IL VIDEO