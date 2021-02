CONTINUANO LE PROTESTE CONTRO IL CANCELLO IN PIAZZA SANT'ANNA, SPOSTATA LA TELECAMERA

Nuovo inizio di giornata tra le polemiche in piazza Sant'Anna dopo l'installazione del cancello (che sarebbe costato seimila euro) da parte dell'amministrazione comunale contro lo spaccio in centro. Stamattina è stato trovato un lenzuolo della Casa del Popolo sul cancello, prontamente rimosso, dalla Polizia Locale chiamata sul posto dagli operai che stanno concludendo l'intervento di messa in sicurezza. Anche la telecamera installata settimane fa è stata spostata per poter avere una visuale migliore della piazzetta. Ora il disbattito aperto dai residenti è sul colore del cancello da adeguare all'arredo urbano mentre c'è chi si lamenta che l'installazione sarebbe avvenuta incorpando la fontanella che non ha mai funzionato per mancanza di impianto. Qualche ragazzino ha tentato ieri, di aprire il cancello con le chiavi mentre si attende, oggi pomeriggio, la prova del nove, quando i ragazzi confluiranno in piazza, come fanno ogni sabato pomeriggio. Attenzione alla telecamera spostata per controllare meglio le azioni dei cittadini.