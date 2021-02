MOMENTI DI TENSIONE AL MERCATO, AMBULANTI SENZA MASCHERINA. ARRIVA LA POLIZIA SEQUESTRATA LA BANCARELLA

Momenti di tensione questa mattina al mercato settimanale del sabato. In via Madre Teresa di Calcutta sono intervenuti per due volte gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Polizia locale: in entrambi i casi il problema è nato dal rifiuto di alcuni ambulanti di indossare le mascherine protettive.

Mentre nel primo intervento i commercianti di una bancarella hanno alla fine rispettato l'invito a farlo, nel secondo la reazione degli ambulanti e il loro rifiuto di indossare il dispositivo di protezione individuale hanno richiesto la necessità di procedere al sequestro della bancarella e all'espulsione dal mercato settimanale, con relativa ammenda per violazione della normativa anti Covid.