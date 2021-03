VIDEO / FLASH MOB, LA CGIL CHIEDE SUBITO PERMESSI AI GENITORI CHE RIMANGONO A CASA PER I FIGLI IN DAD. LA TESTIMONIANZA DI UNA MAMMA

Con la chiusura delle scuole, ancora una volta, le famiglie si ritrovano improvvisamente in forte difficoltà per l’urgenza di gestire ragazzi con età inferiore 14 anni senza che nessun sostegno/permesso sia previsto per i genitori che lavorano

Certamente la tutela della salute in questo momento è prioritaria ed imprescindibile, ma come è possibile, che a distanza di un anno dall’inizio della pandemia, ogni volta che arriva un nuovo provvedimento, questo ha gli stessi connotati di emergenza del primo senza tener conto delle difficoltà, bisogni, esperienze che fino ad oggi si sono ripetuti e consolidati ?

Oggi, in questo nuovo periodo di chiusura scolastica, sono tantissimi i genitori che non sanno con chi lasciare i propri bambini considerato che, a differenza del periodo estivo, non possono ovviamente mandarli in strutture alternative.

La mancanza di provvedimenti a sostegno dei genitori e delle famiglie, sta creando grossi problemi a migliaia di lavoratrici e lavoratori anche in tutta la provincia di Teramo. La chiusura in questi giorni di tutte le scuole elementari e medie oltre, in molti comuni, a quelle dell’infanzia, si sta rivelando un dramma per coloro che hanno figli con meno di 14 anni e devono comunque andare a lavorare. Un problema che riguarda il lavoro dipendente ma anche gli autonomi.

OGGI FALSH MOB DAVANTI ALLA PREFETTURA.

ASCOLTA QUI IL SERVIZIO ANDATO IN ONDA SU R115 A TIMOTEO

ASCOLTA QUI IL SERVIZIO ANDATO IN ONDA SU R115 AD UNA MAMMA