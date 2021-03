VIDEO / DA MIGRANTE A CALCIATORE LA STORIA DI OMAR IN FUGA DAL SENEGAL

La bella storia di Omar, cittadino senegalese a cui il tribunale di Bari sezione Specializzata in materia di immigrazione, ha riconosciuto la protezione di tipo speciale.

Il ragazzo dopo aver lasciato il centro d accoglienza di San Nicolò a Tordino è stato accudito dalla famiglia Marinelli, una delle più conosciute del quartiere di Colleatterrato.

Omar oggi è pienamente indipendente, lavora in un forno, ha una casa in affitto ed è un giocatore della squadra di calcio di Colleatterrato di cui Enzo Marinelli è il Presidente.

IL SERVIZIO ANDATO IN ONDA NEL TG DI R115