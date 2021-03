ASPETTANDO L'8 MARZO, DOMANI IN PIAZZA SI PARLA DI PILLOLA ABORTIVA E NON SOLO

Sabato 6 marzo, dalle ore 16, saremo in Piazza Orsini per affermare e difendere i diritti delle donne: lavoratrici, precarie, migranti, sex worker, studentesse, LGBT+, vittime di ogni tipo di violenza.

Saremo in piazza per denunciare e contrastare la disparità di genere e salariale, lo sfruttamento lavorativo e casalingo, il "lavoro agile" che ci vorrebbe lavoratrici, madri e assistenti alla cura allo stesso tempo, degno del peggiore sistema capitalista e patriarcale.

Saremo in piazza per difendere la Legge 194 dall'ennesimo attacco che, anche in Abruzzo, vorrebbe relegare la somministrazione della pillola abortiva (RU486) soltanto agli ospedali, in regime di ricovero.

Vi invitiamo a scendere in piazza con noi per ribadire e difendere i diritti di tutte le donne, primo tra tutti quello alll'autodeterminazione, minacciati più che mai in questo periodo di emergenza.