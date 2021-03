VILLA CHIUSA PER UNA SETTIMANA PER LA PROCESSIONARIA

La segnalazione è arrivata direttamente al vigile ecologico che non ha potuto fare altro che confermare che si trattasse di processionaria del pino. E così, la villa comunale di Teramo chiude i cancelli. Dopo la comunicazione ufficiale e l'intervento in loco, l'assessore Valdo Di Bonaventura ha reso noto che la Villa Comunale rimarrà chiusa dalla data odierna fino a giovedì 11 Marzo per interventi urgenti di sanificazione a causa della riscontrata presenza della processionaria.