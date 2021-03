ECCO L'ORDINANZA TANTO CRITICATA DA CITTADINI E OPERATORI FIRMATA DAL SINDACO CHE TRA L'ALTRO ANNULLA LA PRECEDENTE: "DIVIETO DI CONSUMARE GLI ALCOLICI SU AREA PUBBLICA»

Sta destando un grande scontento a Teramo tra i cittadini e gli operatori del settore l'ordinanza firmata oggi dal sindaco e che è stata resa esecutiva già stasera, al contrario di quanto dichiarato in conferenza stampa, quando Gianguido D'Alberto aveva dichiatato che sarebbe partita da domani. Così non è stato ed i controlli sono subito scattati. Bar e cittadini sono in subbuglio da quando hanno appreso dell'ordinanza che tra l'altro annulla, come si legge nella stessa, il divieto di consumare bevande alcoliche su area pubblica. E siccome questa ordinanza vale dalle ore16 alle 22, dal venerdi alla domenica, cosa significa? Che prima di quell'ora si può bere? La precedente lo vietava. Sembra quasi peggiorativa della precedente.

Toccante quasi il punto 3 dell'ordinanza che recita: «La presente ordinanza, revoca e sostituisce le proprie precedenti n.ri 6 e 7/2021 e non si applica alle seguenti categorie di persone:

- bambini di età inferiore ai 10 anni;

- donne in stato di gravidanza;

- soggetti fragili la cui mancata assunzione di liquidi ed alimenti possa compromettere ulteriormente il loro stato di salute (iperglicemici, ipoglicemici, ipertesi, cardiopatici ecc.)».

Oggi sono stati tanti gli operatori del settore che hanno protestato all'indirizzo del sindaco e dell'assessore Filipponi per questa ordinanza che si spera, venga presto revocata. Domani prova del nove. A controllare ci saranno le forze di polizia.

ECCO L'ORDINANZA DEL SINDACO