VIDEO / NON PIACE AI LOCALI L'ORDINANZA DI D'ALBERTO: «NON SI EVITERANNO GLI ASSEMBRAMENTI IN QUESTO MODO»

Non piace a diversi bar della città l’ordinanza firmata ieri dal sindaco di Teramo di divieto di consumo di cibo e bevande fuori dai locali, pensata per evitare gli assembramenti nel fine settimana. Secondo molti in questa maniera non si riuscirà ad evitare gli assembramenti ma il tutto servirà solo ad incrementare la chiusura dei bar stessi. Duri i commenti all'indirizzo dell'amministrazione comunale.

ASCOLTA QUI I BARISTI NEL SERVIZIO ANDATO IN ONDA SU R115