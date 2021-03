8 MARZO IN CARCERE, REGALI PER LE DONNE DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL’EINSTEIN

Con l’emergenza sanitaria creata dal Covid più che mai si può fare la differenza con un gesto di solidarietà, che, in questi momenti difficili, diventa ancora più significativo in un periodo in cui la pandemia sta allontanando le persone l’una dall’altra.

In occasione della festa della Donna gli studenti del Liceo Scientifico “A. Einstein” di Teramo hanno organizzato un’importante iniziativa in collaborazione con l’associazione di volontariato Avulss.

I ragazzi hanno preparato dei regali per le donne della Casa Circondariale di Castrogno: un’occasione per donare una seconda opportunità e farle sentire amate.

Sono stati donati scatoloni con biancheria intima, detergenti, creme, ma anche cosmetici, smalti e libri.

“È importante testimoniare la solidarietà e la cura - dicono i rappresentanti degli studenti - in una società in cui queste parole sono diventate sconosciute. I giovani ci sono e vogliono contribuire alla realizzazione di un vero cambiamento”