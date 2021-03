FOTO/ TANTA GENTE IN CENTRO, C'E' CHI SI OSTINA A BERE (E VIENE MULTATO) MA L'ORDINANZA FUNZIONA

Per il comune è andato tutto bene. Per i bar non tanto. Quello che si è ottenuto nel primo vero giorno di ordinanza antiassembramento, voluto dal sindaco, probabilmente a causa della massiccia preseza delle forze dell'ordine, che passavano in centro (all'appello non mancava davvero nessuno), è stata la mancata sosta davanti ai locali. I giovani hanno comunque bevuto tra via Costantini e viaa Capuani, dove sarebbero state distribuiti biccchieri di birra, operazione poi interrotta dall'arrivo della pattuglia della Polizia Locale, che avrebbe anche elevato alcune sanzioni verso giovani che sono stati sorpresi ad acquistare birra. Il bar poi ha chiuso. Così come sono rimasto chiusi il Calypso e l'Assenzio. I giovani c'erano in giro e si sono visti passeggiare, fino a che qualcuno ha deciso di entrare nel supermercato Tigre, su via Capuani, per acquistarre birra. Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti che hanno interrotto l'acquisto. Qui l'ordinanza del primo cittadino non avrebbe avuto efficacia. Nessun problema per i distributori, uno è rimasto chiuso e altri due erano controllati dai gestori. Soddisfatto l'assessore comunale Maurizio Verna che evidenzia ancora una volta l'efficacia dell'ordinanza del sindaco.

Piccolo screzio in piazza Martiri tra il gruppo politico Santacroce, che aveva organizzato un evento per la festa della donna e Fratelli d'italia che stava facendo volantinaggio, ma subito rientrato dall'intervento della Polizia. Insomma il movimento in centro c'è stato eccome anche oggi, ma con meno alcol, questa è la notizia di oggi segno che, con i controlli una città puo' essere più sicura e vivibile.