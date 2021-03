FLASH MOB MASCHILE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE IN PIAZZA MARTIRI

L’8 marzo 2021 a Teramo, in Piazza Martiri della Libertà, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, circa, si svolgerà il flash mob maschile contro la violenza sulle donne. L’evento è organizzato dal Centro “H. Arendt” e dal costituendo Comitato di studenti delle scuole superiori e dell’Università #Noviolenza maschile sulle donne.

Data l’emergenza sanitaria, il flash mob si svolgerà nel completo rispetto delle norme vigenti sulla distanza sociale. I partecipanti ricorderanno le donne vittime di femminicidio dall’inizio di gennaio ad oggi ed esporranno brevi riflessioni sul proprio impegno per contrastare l’inarrestabile tragico fenomeno millenario della violenza di genere con azioni prima di tutto culturali. Queste ultime sono fondamentali per contribuire a sradicare i luoghi comuni e gli stereotipi di genere, i quali continuano a condizionare le relazioni quotidiane tra i due sessi in ogni ambito sociale nella riproposizione del cristallizzato rapporto gerarchico che inferiorizza il genere femminile ignorando le conquiste di libertà e opportunità delle donne negli ultimi cinquant’anni.

Onde evitare assembramenti è stato invitato all’evento un numero ristretto di rappresentanti delle istituzioni, tra le quali: il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, il Rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola e lo Stilista Filippo Flocco, Ambasciatore della moda d’Abruzzo nel mondo.

Interverranno gli studenti promotori del Comitato Oreste Tralce, Liceo Scientifico “A. Einstein”; Carlo Colleluori, Università degli Studi di Teramo; la presidente del Centro “H. Arendt” Guendalina Di Sabatino.