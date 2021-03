PALLONCINI SULLE SCALE DEL DUOMO PER RICORDARE LE VITTIME DI FEMMINICIDIO

Tanti palloncini sulla scalinata del Duomo per ricordare le 85 vittime di femminicidio in Italia tra il 2020 e il 2021 e la facciata illuminata di rosa: con queste due iniziative la Consulta per le pari opportunità del Comune di Teramo e quella della Commissione pari opportunità della Provincia ieri hanno voluto sottolineare la ricorrenza dell'8 marzo mettendo al centro proprio la drammatica attualità del femminicidio.