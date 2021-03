FUNERALI IN VIDEOCONFERENZA, SI COLLEGANO IN OTTOMILA PER L'ULTIMO SALUTO A PIERO GATTI DI PENNA SANT'ANDREA

Ottomila persone collegate in videoconferenza da tutta Italia hanno partecipato domenica scorsa, 28 febbraio, ai funerali del novantasettenne Piero Gatti: dal secondo dopoguerra una voce significativa nella storia della religione dei Testimoni di Geova in Italia. Originario della provincia di Como ma residente a Penna Sant’Andrea (TE),nella sua lunga vita Piero Gatti aveva assistito alla straordinaria crescita dei Testimoni di Geova nel nostro Paese: da circa 150 fedeli nel secondo dopoguerra agli oltre 250.000 fedeli di oggi.

La partecipazione alla celebrazione funebre è stata clamorosa in questo tempo di COVID dove per rispetto delle regole, ma soprattutto per amore della nostra vita e di quella degli altri, diverse attività sonopiù complicatedel solito, se non (giustamente) vietate.I Testimoni di Geova hanno dimostrato che è possibile conciliare affetto e solidarietà con il rispetto delle regole: da quando il COVID ha cominciato a mietere vittime, le Sale del Regno e le Sale delle Assemblee – i luoghi di culto dei Testimoni – sono state chiuse,ma la vita comunitaria non si è mai interrotta. Nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute, iTestimoni hanno infatti utilizzato al massimo quello che poteva mettere a loro disposizione la moderna tecnologia. Grazie a piattaforme come Zoom, hanno prontamente organizzato in videoconferenzatutti i loro appuntamenti religiosi.

In questi mesi di chiusura, sono stati molti i mediache hanno riportato con curiosità mista a stupore il “fenomeno” (come alcuni giornalisti lo hanno definito) deimolti funerali di Testimoni seguiti in videoconferenza dadiverse centinaia di persone.Come è successo domenica scorsaper il funerale di Piero Gatti, questa volta però con migliaia di presenti collegati. La tecnologia ha reso possibile tutto questo: un omaggio corale alla memoria di un testimone di Geova apprezzato e amato da tutti, un uomo conosciuto per il bene fatto al prossimo.