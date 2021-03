ECCO PERCHE' I TERAMANI STANNO RICEVENDO BOLLETTE DELL'ACQUA PIU' ELEVATE RISPETTO ALLA MEDIA

Questo dipende dal fatto che nella bolletta sono inclusi il conguaglio e l'acconto. Il conguaglio equivale al consumo reale registrato dal contatore. Dopo diverso tempo, infatti, nell'ottica della riorganizzazione aziendale, la Ruzzo Reti ha messo in atto una ingente attività di lettura dei contatori su tutto il territorio provinciale. Se la lettura non viene comunicata nei tempi indicati sulla bolletta, nella fatturazione successiva è possibile trovare la voce relativa all'acconto. L'acconto corrisponde al consumo stimato non incluso nell'ultima lettura o autolettura.

La Ruzzo Reti raccomanda ai cittadini di comunicare l'autolettura del contatore nel periodo indicato nell'ultima bolletta ricevuta: in questo modo la fattura sarà calcolata in base ai consumi reali e non stimati.