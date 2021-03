CAS, C'E' UN ARRETRATO DI QUATTRO MESI, GLI INQUILINI ERP DENUNCIANO L'ABBANDONO DELLE LORO CASE

Novembre, Dicembre, Gennaio e Febbraio sono le mensilità da corrispondere per ciò che concerne il Contributo per l'Autonoma Sistemazione; una situazione imbarazzante e drammatica al tempo stesso che vede ancora una volta danneggiati gli sfollati, lontani ormai dalle proprie abitazioni da ben 52 mesi.

Il sentimento comune è quello dell'abbandono ed è sempre più diffusa la sensazione che le Istituzioni non percepiscano effettivamente le gravi difficoltà arrecate da tale situazione; non bastano più le rassicurazioni anche se sempre meno frequenti e la totale disettesa delle promesse fatte mesi fa, porterà inevitabilmente gli sfollati ad una mobilitazione.

Il Comitato Inquilini E.R.P. della Provincia di Teramo esprime grande preoccupazione ed invita i Comuni e la Regione a prendere seri provvedimenti affinché possano essere erogate tutte le mensilità arretrate e a far si che non ci siano più ritardi in futuro.

La speranza, ci auguriamo di tutti, è quella che il sentimento di delusione e abbandono non sfoci in rabbia e disperazione.

Il Comitato “INQUILINI E.R.P. TERAMO”