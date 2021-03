MUORE DONATO CIAFFONI, LASCIA UN GRANDE VUOTO NEL MONDO DEL VOLONTARIATO E TRA I SUOI NUMEROSI AMICI

Era una persona speciale... aveva un ingrosso di fiori davanti al nostro negozio (viale Crispi) e la passione per la subacquea... era disposto sempre a dare una mano per questo quando ha chiuso l’attività si è dedicato al volontariato prima con la misericordia di San Nicolò e poi si è lanciato nell’avventura della sua associazione... quando faceva una cosa ci si buttava anima e corpo senza risparmiarsi... era veramente un gigante buono: facile alla commozione e pronto a darti una mano... per noi era veramente come un fratello. Lo ricorda cosi Giuseppina Di Sabatino della tabaccheria Ricci a Viale Crispi, Donato Ciaffoni morto ieri, dopo una brutta malattia, lasciando un vuoto nelle tante persone che lo apprezzavano come il sindaco di Campli, Federico Agostinelli: «Con grande tristezza abbiamo appreso, questa sera, la scomparsa di Donato Ciaffoni. Per anni impegnato in Soccorso Farnese, Donato non si è mai risparmiato per aiutare la sua comunità, anche durante la pandemia. Lo voglio ringraziare, a nome di tutti i camplesi. Alla famiglia, ai suoi volontari, vanno le nostre più sentite condoglianze. Ciao, Donato». E tanti altri commenti ancora che piovono in queste ore su facebook.