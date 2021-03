TRE GIOCATORI POSITIVI AL COVID, SI OSSERVERA' IL TURNO DI RIPOSO NEL NOTARESCO

Tre membri del gruppo squadra del Notaresco positivi al Covid. E’ quanto emerso dai consueti tamponi eseguiti dal club rossoblù per la ripresa degli allenamenti. A comunicarlo attraverso una nota ufficiale è la stessa società teramana: “A seguito del consueto giro di tamponi, effettuato prima della ripresa degli allenamenti presso la struttura Clini.Lab. del dottor Silvio Brocco di Roseto degli Abruzzi, la società SN Notaresco 2018 comunica che tre membri del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19”. Il campionato di Serie D domenica osserverà un turno di riposo, ma nel frattempo i tre giocatori sono stati posti in isolamento. Finora il gruppo allenato da Massimo Epifani non era mai stata interessata da casi di positività.