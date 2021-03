VIDEO / NON RIAPRONO LE SCUOLE IN ABRUZZO IL15 MARZO...SI VA AVANTI CON LA DAD FINO A PASQUA

Le scuole in Abruzzo non riapriranno lunedi 15 marzo. E' questo l'orientamento della Regione Abruzzo anche sulla spinta degli esperti del comitato tecnico scientifico. La curva dei contagi negli ambienti scolastici è ancora alta e non si è conclusa la campagna vaccinale del personale docente e non. Intanto eventuali restrizioni a livello nazionale saranno adottate solo domani.

