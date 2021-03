VIDEO / IL COMITATO DI FRAZIONE DI SAN NICOLO' TORNA A DENUNCIARE LE MANCATE PROMESSE DELL'AMMINISTRAZIONE D'ALBERTO

Il Comitato di Frazione San Nicolò vuole porre pubblicamente due domande all’amministrazione Comunale di Teramo: la prima: che fine hanno fatto i patti di collaborazione... a settembre presentammo una proposta di modifica al regolamento comunale sulla partecipazione, a dicembre ci fu risposto dalla Segreteria (pubblicheremo la risposta, disarmante e fuori luogo, sulla pagina Facebook) che avremmo calcolato i ristori, sotto forma di arredi e prestazioni , in sede di stipula del patto; Allora abbiamo presentato una proposta di patto, ma...dopo 3 mesi nessuno risponde o si fa sentire, anche dopo richieste verbali. E qui la domanda è: la volete o no questa collaborazione? Questo regolamento comunale sulla partecipazione è in vigore o è una bufala? Visto che da giugno ancora non si vede nulla? Si avvicina la primavera, e nessuno ha fatto una potatura o una manutenzione ( alla Villa ed al Parco Fluviale si... ma i “cittadini” hanno una sensibilità secondo l’assessore Di Bonaventura un cosa che forse i “periferici” non hanno) se non gli stessi cittadini in Piazza Progresso, e, a chi volesse, non si da risposta... intanto i parchi a San Nicolò sono abbandonati, con giochi chiusi e pericolanti, qualcuno addirittura crollato nell’indifferenza di chi li dovrebbe manutenere; il verde pubblico abbandonato, come tutte le manutenzioni...

La seconda domanda è: quando si riunisce la commissione urbanistica? Da due anni e mezzo abbiamo chiesto, con protocollo, che venissero numerati i civici di Via della Pace e Villa Pompetti, che, senza numeri, hanno problemi di posta e bollette; i corrieri ( una realtà sempre più vasta) non hanno riferimenti.. problemi per i documenti di identità, le carte degli uffici, qualsiasi cosa...

Pare che non si riunisca la commissione....

che il funzionario abbia dei problemi... ma dopo due anni e mezzo... una cosa che non ha costi....

Ci riserviamo altre domande per la prossima settimana..

NICOLA ALOISI

