I LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE E I PENSIONATI ALLA GUIDA DEGLI AUTOBUS: PROTESTA LA FIT-CGIL

Accade purtroppo questo a Giulianova, dove a causa della pandemia, l’azienda che svolge il Servizio di Trasporto Urbano, ha ridotto le proprie attività, e per quei pochi servizi ancora garantiti, impiega prevalentemente pensionati, collocando il restante personale dipendente in cassa integrazione.

Purtroppo assistiamo ad un fatto alquanto increscioso e immorale sul quale peraltro siamo intervenuti in più di una circostanza nel denunciare l’utilizzo indiscriminato di personale posto in quiescenza e che beneficia contestualmente di trattamenti pensionistici e retributivi.

Davvero una beffa rispetto ai restanti lavoratori posti in cassa integrazione che invece ricevono un salario ridotto di almeno un 40% , senza maturare ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità e senza poter contare in futuro su trattamenti pensionistici decenti.

Non dubitiamo del fatto che tali assunzioni di pensionati siano state effettuate nel rispetto delle norme vigenti e comunque non spetta a noi, ma piuttosto agli organi preposti al controllo, verificare la regolarità contrattuale e le relative prestazioni di lavoro effettuato.

Scaricare sulla contribuzione pubblica dell’INPS i costi della cassa integrazione e far lavorare i pensionati che già godono di una retribuzione proprio dall’INPS è veramente ingiusto.

Il contesto di grave crisi occupazionale e nel quale, soprattutto in una realtà difficile come la provincia di Teramo, trovare un posto di lavoro costituisce un’impresa ardua, necessiterebbe di uno sforzo e di un impegno assiduo da parte delle amministrazioni pubbliche affinché le poche risorse disponibili non vadano a garantire simili operazioni, quanto piuttosto ad arginare i gravi fenomeni di disoccupazione, soprattutto giovanile e femminile, presenti nel nostro territorio.

Ci rivolgiamo al sindaco Costantini, all’assessore regionale ai trasporti D’Annuntiis, allo stesso Istituto dell’Inps di Teramo affinché intervengano e vigilino sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

E' la denuncia che arriva dalla Filt Cgil di Teramo.