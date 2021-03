VIDEO / VERNA: "TERAMO E' UNA CITTA' SICURA", ARRIVANO ALTRE TELECAMERE CON TECNOLOGIA HCR NEI PRESSI DELLE SCUOLE

Teramo è una città sicura. Ci sono pero' consiglieri comunali come Luca Corona che non hanno altri argomenti e continua a parlare delle telecamere e di mancata sicurezza. Il Comune si sta impegnando, dice l’assessore Maurizio Verna, per renderla sempre più sicura con l’acquisto di altri apparecchi: cinque nuovissime telecamere di ultima generazione e con tecnologia: HCR che leggeranno al passaggio anche le targhe delle auto segnalate e se saranno su una black list saranno individuate e segnalate alle forze dell’ordine in caso di necessità.

ASCOLTA VERNA NEL SERVIZIO ANDATO IN ONDA SU R115