VIDEO / RUZZO, CONTINUA LA FILA DEI "MAXIBOLLETTATI"

File ovunque negli sportelli della Ruzzo Reti per la "batosta" bollette pazze che imperversano sui cittadini in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo. Tutti a chiedere spiegazioni e il Ruzzo rimanda tutti alla rateizzazione dei bollettini con prezzi esorbitanti da pagare. In fila per potersi sentir dire che comunque...bisogna sempre e comunque pagare. Si registrano qualche volta errori sulla tariffazione che viene inviata a casa. Il consiglio? E' quello di informarsi prima.

Un aumento che dipenderebbe dal fatto che nell’ultima bolletta sono inclusi il conguaglio e l’acconto. Le famiglie stanno ricevendo i conguagli che partono dal 2018 con cifre esorbitanti per il trimestre di riferimento. L’attuale dirigenza dell’azienda acquedottistica ha precisato che:

“la Ruzzo Reti, dopo diverso tempo, nell’ottica della riorganizzazione aziendale, ha messo in atto una ingente attività di lettura dei contatori su tutto il territorio provinciale”.

ASCOLTA I CITTADINI INFURIATI QUI