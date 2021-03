VIDEO / IL COMUNE DI TORTORETO DA OGGI E' IN ZONA ARANCIONE RAFFORZATA, ECCO COSA CAMBIA PER NEGOZI E PARRUCCHIERI

Da oggi il comune di Tortoreto è in zona arancione rafforzata. La cosidetta zona rossa del Dpcm nazionale, con negozi chiusi ma parrucchieri, estetiste e negozi di prima necessità aperti. Un provvedimento che era nell’aria da parte del comune che era già sotto monitoraggio regionale. Oggi in contrada Salino intanto si è svolto il secondo richiamo di vaccinazione per gli over 80. A dare un aiuto concreto all'organizzazione c'era il sindaco che si è improvvisato amministrativo al posto della Asl.

