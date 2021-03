APERTA ED INAUGURATA LA STORICA EDICOLA DI PORTA MADONNA CON UN PARTICOLARE PORTAFORTUNA

Ha aperto oggi l'edicola di Porta Reale nuovo corso dvanti ai giardinetti di via Lucidi, dinanzi all’attuale sede del Conservatorio Braga.. Servirà a dare un nuovo look alla zona a ridosso del Santuario e di piazza Caduti della Libertà, e a sistemare l'ingresso alla città, su corso de’ Michetti.



Da oggi dunque si è spostata la storica edicola Recchilungo, la vecchia è chiusa e sarà rottamata nei prossimi giorni.

Inoltre a Porta Madonna si cercherà spazio per gli scavi archeologici, con l’abbattimento delle ‘casette’ dell’ex pompa di benzina sorta qui nel 1954 ma per ora non si registrano novità. Prossimo obiettivo del Comune togliere l'edicola davanti alla chiesa di Sant'Antonio.

Intanto stamattina c'è stata una particolare inaugurazione della nuova sede della storica Teramanita' dell'Edicola Bruno ed Antonio con un porta fortuna particolare e tanti amici passati a fare gli auguri.

Si ringrazia per le foto il dottor Crescenzo Allegretto