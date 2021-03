VIETATO IN TUTTA ITALIA IL VACCINO ASTRAZENECA, IN FARMACIA A TERAMO CI SONO ANCORA 3.500 DOSI

L'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei.

A Teramo è stata bloccata la vaccinazione del personale scolastico quando mancavano all'appello ancora alcune decine di docenti. Le dosi disponibili in farmacia sono attualmente 3.500.