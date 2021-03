CRISI DEGLI HOTEL A TORTORETO, GLI IMPRENDITORI SI UNISCONO PER SUPERARLA

Gli albergatori di Tortoreto si uniscono dando vita all'Unità Territoriale Revenue. Si tratta di una iniziativa che non si è mai verificata prima d'ora, almeno non in Abruzzo, mentre invece sono presenti altre reti in diverse regioni italiane create dal Franco Grasso Revenue Team, la più grande società di revenue management presente in Italia.

Nella nota località turistica infatti, un gruppo di albergatori ha deciso di fronteggiare il momento difficile unendo le forze.

In che modo? Innanzitutto facendo propri i concetti chiave, le tecniche e le strategie di revenue management. Ognuno con i propri punti di forza e le proprie caratteristiche. Poi, mettendo in campo varie iniziative rivolte – ovviamente – al cliente e alle sue esigenze. Esigenze che nel corso di questo ultimo anno sono profondamente cambiate, cambiando anche la fisionomia vera e propria del viaggiatore.

Le iniziative andranno dunque, tutte nella stessa direzione: si va dalle rassicurazioni sanitarie alle agevolazioni in termini tariffari, ai servizi utili sia alle coppie sia alle famiglie.

Attraverso l'Unità Territoriale Revenue gli albergatori di hotel e residence condivideranno i loro dati e con il supporto del team guidato da Franco Grasso elaboreranno strategie commerciali per risollevare le sorti del litorale abruzzese.

“Siamo orgogliosi di questa unione – spiega Davide Consorti, titolare dell’Hotel Continental e apripista del progetto - in un momento di difficoltà e incertezza come quello che stiamo attraversando, sono certo che Tortoreto farà da volano per il comparto turistico abruzzese nei prossimi anni.”

“Nelle crisi nascono le migliori opportunità di cambiamento – racconta Mariella Sguerrini – dell’Hotel Magnolia Palace, anche lei promotrice dell’iniziativa insieme a Consorti - spetta a noi coglierle e metterle a frutto con la giusta elasticità mentale. È questo lo spirito con cui abbiamo intrapreso un percorso di condivisione/confronto con il preciso obiettivo di implementare e consolidare un prodotto turistico di qualità.”