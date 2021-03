FONDAZIONE TERCAS, PROROGATO IL BANDO VOLONTARIATO FINO AL 16 APRILE

A causa dell'incendio che ha colpito il 10 marzo scorso a Strasburgo i Data Center di OHV, è attualmente interrotta la funzionalità della piattaforma a disposizione dei soggetti interessati a presentare idee progettuali per il Bando Volontariato.

Il Server della Fondazione si trova in un Data Center non danneggiato dall'incendio e tuttavia spento per ragioni di sicurezza. Quindi nessun dato è andato perso.

La piattaforma dovrebbe tornare operativa a partire dal 22 marzo prossimo.

Pertanto il termine per la presentazione delle Domande (esclusivamente On Line) relative al Bando Volontariato è stato prorogato fino alle ore 12 del 16 aprile 2021.