RUZZO/ AUMENTO DELLE BOLLETTE, IL CENTROSINISTRA DI NERETO CRITICA VIA DATI E CHIEDE CONTO AL CONSIGLIERE FAGOTTI

Le forze politiche di Nereto e le Associazioni Democratiche, sollecitate dai tanti cittadini esasperati, intendono portare all’attenzione dell’opinione pubblica e dell’Amministrazione Comunale la situazione socialmente pericolosa determinata dalla indiscriminata e scellerata scelta operata dalla società Ruzzo Reti S.p.A. di recapitare alle famiglie della provincia di Teramo, e anche a quelle neretesi, bollette che prevedono il pagamento di somme elevatissime.

Gli enormi importi richiesti in pagamento costituirebbero il conguaglio sui consumi effettuati a partire dall’anno 2018, pertanto l’azienda, con un’operazione tutt’altro che trasparente nel tentativo di rimediare – in modo illegittimo e scellerato – ad un proprio disservizio consistente nella mancata lettura dei contatori da eseguirsi almeno due volte l’anno, intende riversare il tutto sugli utenti incolpevoli.

In taluni casi tale comportamento genera somme a credito a favore degli utenti che, nell’immediato, devono comunque pagare bollette sul consumo stimato e non effettivo: detto credito prevede tempi estremamente lunghi per essere incassato.

Trattasi dunque di una manovra che, oltre ad avere origine nella colpevole mala gestione della società, viene fatta coincidere, senza alcuna remora, con un momento ancor più delicato e difficile sul piano sociale ed economico a causa del perdurare della pandemia.

Cattiva amministrazione, cinismo e mancanza di attenzione alle ripercussioni socio-economiche sulle famiglie: cosa hanno da dire a tale proposito il Sindaco, quale componente dall’Assemblea della società Ruzzo Reti S.p.A. e il rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della stessa, Dott. Alberto Fagotti?

Sollecitiamo i predetti a fornire i chiarimenti che i tanto cittadini malversati richiedono, nonché ad attuare le iniziative opportune e necessarie per porre rimedio ad una gestione che appare disastrosa ed antisociale.

Partito Democratico

MoVimento 5 Stelle

Partito Comunista Italiano

Partito Socialista Italiano

Associazione Via Stella - Nereto