COLLETTA ALIMENTARE IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DEL CUORE IMMACOLATO

L’Associazione di Promozione Sociale Ludo’S, in collaborazione con la Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, promuove la “settimana della colletta alimentare”, durante la quale è possibile donare parte della propria spesa a favore di coloro che vivono in difficoltà economiche.

Dal 19/03 al 26/03, presso il Supermercato SI con te saranno a disposizione dei carrelli dedicati alla raccolta dei generi alimentari a lunga conservazione.

Gli alimenti raccolti saranno consegnati direttamente in Parrocchia, la quale provvederà alla donazione degli stessi alla Caritas.

Il portavoce dell’Associazione Rudy Di Stefano invita cosi i cittadini a partecipare all’iniziativa:

” il bisogno alimentare cresce di pari passo con la crisi sanitaria, che sta diventando sempre più una crisi sociale ed economica. Da qui l’invito, aperto a tutti, di compiere un gesto concreto di solidarietà e carità per rispondere al bisogno di persone che vivono in difficoltà economiche, che solo attraverso strutture accreditate come la Caritas riescono a far fronte al più essenziale dei bisogni: il pasto”.

“un sentito ringraziamento – continua Di Stefano – al Parroco della Chiesa Cuore Immacolato di Maria: Don Giulio, per la costante collaborazione e condivisione dei progetti che l’Associazione porta avanti; ed agli amici del Supermercato SI con te sempre disponibili nell’agevolare le iniziative a scopo benefico.”

Conclude Di Stefano:”permettetemi di sottolineare l’importanza dell’iniziativa e del contributo che vorrete apportare citando Papa Francesco: da una crisi si esce migliori o peggiori, dobbiamo scegliere. La solidarietà è una strada per uscirne migliori”