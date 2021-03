COVID / ALTRI 4 COMUNI TERAMANI IN ZONA ROSSA

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha firmato l'ordinanza numero 17 con cui si dispongono misure restrittive nei comuni di Montazzoli, Martinsicuro, Colonnella, Morro d’Oro, Nereto, Prezza e Pratola Peligna. Per quanto riguarda il Comune di Montazzoli sono venute meno le disposizioni della precedente ordinanza ed entrano in vigore le misure restrittive regionali per cui non verranno più applicate le misure del decreto Draghi ma quelle previste dalla Regione Abruzzo.