E' PARTITA LA CAMPAGNA DELL'AIL, UOVA DI PASQUA 2021

E’ partita la campagna Ail “ Uova di Pasqua 2021”#maipiùsognispezzati#Saremo presenti nelle piazze della provincia secondo un calendario prestabilito che potrebbe variare solo in caso di passaggio in zona rossa del comuneinteressato. Non si fermano, invece,le consegne a domicilio dei nostri volontari.Il tutto rispettando sempre le norme anti-Covid 19.Dentro un uovo di Pasqua Ail c’è molto dipiù di una semplice sorpresa. C’è la speranza e il coraggio di chi ogni giorno combatte questa malattia. Ed è per questo che vogliamo rinnovare il nostro importante contributocon la Campagna delle uova cheè partita il 19 marzo e proseguirà fino alla settimana Santa compresa. Una campagna portata avanti con il massimo rispetto della normativa vigente anti-Covid 19 che prevede alcune tappe nelle piazze e le consegne a domicilio, ma sempre all’aperto e con il rispetto del distanziamento. Con 12 euro riceverete un buonissimo uovo a latte o fondente, a scelta, che permetterà di effettuare la donazione.Contiamo ancora una volta nella vostra generosità.

Calendario stand vendita uova:dal 19 al 24marzo-Teramo,Corso San Giorgio;

26/26/29/30/31marzo-Teramo,Centro commerciale “Gran Sasso”

31 marzo mattina–Montorio al Vomano,piazza Orsini

28 marzo–Giulianova, Piazza Fosse Ardeatine

Per le consegne a domiciliocontattare i volontari della vostra zonachiamando al numero 347/8325434