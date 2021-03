CONTROLLI ANTIASSEMBRAMENTI, TERAMO HA RISPOSTO BENE, MULTATO SOLO IL DISTRIBUTORE SELF DI VIA OBERDAN

Terzo sabato di controllo con risultati più che soddisfacenti per l'amministrazione comunale che ha sanzionato, tramite la Polizia Locale, solo il distributore di self service in via Oberdan che è rimasto aperto e senza sorveglianza. Gli altri due: a corso Cerulli e de Michetti con quello di piazza Dante erano o chiusi o presidiati. Anche i supermercati sono stati controllati ma dai carabinieri, che hanno effettuato passaggi nei pressi dei centri più grandi della città. Tutto sommato questo sabato è stato, forse complice le rigide temperature, più che ordinato.

Ora la giunta dovrà ragionare sul prolungamento dell'ordinanza che come noto scadrà il prossimo 6 aprile. A decidere se avrà termine o meno, ci penserà il Sindaco coadiuvato dai suoi assessori, che deciderà dopo aver sentito anche il comandante della Polizia Locale Franco Zaina. Tutti sperano sull'accelerazione della vaccinazione che è un altro punto importante a favore della scadenza dell'ordinanza antiassembramento.