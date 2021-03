CENTRI VACCINALI MOBILI NEI COMUNI CON L'AIUTO DEI SINDACI E MEDICI DI BASE, MERCOLEDI AL VIA LE SOMMINISTRAZIONI PER FRAGILI E DISABILI

Centri vaccinali mobili per somministrare dosi su tutto il territorio abruzzese. Da mercoledi partirà e andrà avanti in base ai rifornimenti di dosi Pzifer, AstraZeneca e Moderna le vaccinazioni a disabili e fragili. Sulla piattaforma della Regione sono 108mila le prenotazioni. I centri mobili serviranno principalmente per vaccinare le persone non autosufficienti e chi vive nelle aree interne della Regione. Sindaci e medici di famiglia saranno coinvolti non solo per somministrare dosi all'interno dei propri studi ma anche per dare informazioni preziose alle Asl. Tutto questo, ed altro, verrà presentato dal presidente della Regione, insieme all'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, nel corso della conferenza stampa, questa mattina all'Aquila. Terminata questa fase, e gli ultra 80enni, si passerà alla fascia 70-79 anni, per poi proseguire con i sessantenni.