LA CASA DEL POPOLO: «SIAMO CON L'ACQUA ALLA GOLA! BLOCCHIAMO LE BOLLETTE PAZZE DEL RUZZO! »

Assemblea pubblica organizzata per mercoledì 24 marzo alle ore 18 a piazza Orsini dalla Casa del Popolo di Teramo contro le "bollette pazze" che migliaia di cittadini si sono viste recapitare in questi giorni. Molti in questo periodo si sono visti recapitare dalla Ruzzo Reti SpA le cosiddette “bollette pazze”, con conguagli e acconti per il futuro consumo ipotizzato.

«In un periodo del genere, in cui siamo già tutti con l’acqua alla gola, in un periodo in cui perdura la crisi sanitaria e con essa si acuisce la crisi economica, ci sembra davvero assurdo gravare ulteriormente la situazione.

Questa volta non ci stiamo a subire i vostri freddi calcoli fatti davanti ad una tastiera!

Dietro quelle bollette ci sono donne e uomini, famiglie, stufe di stare a sentire le false promesse dei politicanti e ad essere costantemente ricattata dal più forte.

Famiglie di un territorio in cui l'acqua è stata spesso vittima del business, ed in cui le falde acquifere sono state troppo spesso contaminate da chi voleva fare i suoi sporchi affari.

Questa volta non ci stiamo!

Questa volta non ci stiamo perché l’acqua è un bene primario e pubblico. Perché l'acqua è di tutti e deve essere accessibile a tutti.

Diamo appuntamento mercoledì 24 marzo alle ore 18 a piazza Orsini per un'assemblea pubblica dove confrontarci e organizzarci.

Per partecipare all'assemblea da altri comuni basta scrivere sull'autocertificazione "Partecipazione a presidio di piazza autorizzato, ai sensi dei dpcm del 3-11-'20 e del 02-03-'21"», Scrive la Casa del Popolo.