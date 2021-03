SCUOLE IN ZONA ROSSA, IL MINISTRO VUOLE RIAPRIRE LE AULE DEI PIU' PICCOLI

Far rientrare in classe tutti i bambini, dopo Pasqua. Un obiettivo importante quello proposto dalla ministra alle pari opportunità Elena Bonetti, ma che già solo al pensiero rincuora milioni di famiglie italiane alle prese con bambini seduti davanti ai computer che si scaricano troppo velocemente, con link delle singole lezioni da ricordare e schede da stampare. La proposta della ministra riguarda infatti soprattutto i bambini che frequentano gli asili e le scuole elementari nelle zone rosse, circa 3 milioni in tutto, per i quali l'ultimo Dpcm prevede esclusivamente le lezioni a distanza. I disagi dell'online sono tanti: le famiglie in difficoltà con il lavoro, le carenze di connessione, i ritardi di apprendimento degli alunni. L'idea è di modificare le misure restrittive per le zone rosse e di permettere ai piccoli, da 0 a 10 anni, di tornare tra i banchi.