VIDEO / IL CURATORE DELL'ATR NON SI PRESENTA ALL'INCONTRO DELLA REGIONE, I LAVORATORI RISCHIANO IL LICENZIAMENTO

Non si presenta al tavolo dell’incontro convocato dalla Regione il curatore dell’Atr. Non si presenta per la terza volta. I sindacati protestano e chiedono una svolta su una vertenza ancora ancorata al palo. Oggi conferenza stampa per fare il punto e per denunciare il rischio licenziamento di tutti i lavoratori

ASCOLTA QUI NATASCIA INNAMORATI (CGIL)