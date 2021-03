NOE' LUCIDI, MAESTRA POSITIVA , CHIUSA LA CLASSE 3-4 ANNI DELL'ASILO

Il servizio UCAT della ASL ha disposto l'isolamento fiduciario e la sospensione delle attività in presenza dei bambini del gruppo dei 3 e 4 anni della Noè Lucidi con i relativi docenti e collaboratori scolastici. Per i suddetti contatti diretti, a basso ed alto rischio, è previsto un doppio tampone molecolare da svolgersi, il primo tampone in data domani 24 marzo alle ore 10.30 presso il drive in di contrada Casalena ed il secondo tampone molecolare in data 2 Aprile ore 10.30 . sempre presso il drive in di Casalena.

I bambini dovranno fare 2 tamponi perché c'è una insegnante positiva. «Mi chiedo - scrive una mamma - rimane solo la classe dei 5 anni a tenere l'asilo aperto se il personale è lo stesso?».