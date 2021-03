L'ABRUZZO RESTA IN FASCIA ARANCIONE, VACCINI AGLI OVER 70

L'Abruzzo resta in fascia arancione. Con l'indice di trasmissione del contagio Rt poco al di sotto di 0.9, oggi l'Abruzzo sarà confermato in fascia arancione, pur avendo, probabilmente, dati compatibili con quella gialla che, però, il decreto Draghi ha di fatto abolito almeno fino a Pasqua. Nel frattempo la campagna vaccinale va avanti e da oggi sarà online la piattaforma telematica regionale per le manifestazioni di interesse riservata agli over 70 nati tra il 1942 al 1946. I nati nel 1941, invece, potranno aderire alla piattaforma per gli over 80, tuttora attiva. Lo ha comunicato ieri l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì.