VACCINI PER 12 ORE AL GIORNO, ECCO IL PIANO DELLA REGIONE: CATEGORIA PER CATEGORIA

Ecco il piano vaccinale della Regione approvatol lunedi scorso. Si procederà con questi step nell'immediato: il completamento della vaccinazione nei soggetti over 80 e in quelli con elevata fragilità, compresi familiari conviventi e caregiver; completamento dei soggetti che non hanno ancora aderito alla campagna includendo nel personale sanitario e sociosanitario tutti coloro che operano in presenza in strutture sanitarie pubbliche e private: tra questi vengono inclusi gli informatori scientifici del farmaco, ottici, tecnici audiometristi e tecnici audioprotesisti; completamento della vaccinazione del personale docente e non docente, compresi gli addetti alle mense e ai servizi di supporto, scolastico e universitario, includendo i dipendenti dei dipartimenti degli atenei regionali. Per quanto riguarda le forze armate saranno inclusi a vario titolo gli ufficiali di polizia giudiziaria, compreso il personale che opera nelle Procure e nei tribunali (si comincia oggi e c'è qualche critica per questo), quello dei servizi penitenziari e di altre comunità residenziali socio sanitarie e socio-assistenziali.

I prossimi passi scrive il Messaggero, sono la vaccinazione dei soggetti di età compresa tra 70 e 79 anni (in cui il tasso di letalità del Covid è fissato nel 10 per cento), quelli tra 60 e 69 anni (tasso di letalità al 3 per cento) e via via diversi scaglioni di età anagrafica (con particolare attenzione ai cittadini a ridosso dei sessant'anni che hanno patologie croniche e degenerative).