IL COVID RIVOLUZIONA ANCHE LA PASQUA, NON CI SARA' LA PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO, QUELLA DELLA DESOLATA SI FARA' IN DUOMO ALLE 5.30

Il Covid ha rivoluzionato gli appuntamenti della settimana santa a Teramo. Domani alle 10 lsi terrà come da calendario diffuso dalla Diocesi la messa crismale e alle 19 la messa in coena domini ma senza la lavanda dei piedi. Venerdì non si svolgerà la processione del Cristo morto per il secondo anno per le vie del centro ma al mattino ci sarà la processione antelucana, dedicata alla Madonna Addolorata che si svolgerà non per il centro ma nel duomo a partire dalle 5.30, la processione si manifesterà fra i banchi. Il sabato santo, alle letture delle 9.30, seguirà la veglia pasquale a partire dalle 19.30 con il vescovo Leuzzi, che la domenica di Pasqua sarà invece ad Atri per la santa messa delle 11.15.

Si legge nella nota che accompagna il calendario delle celebrazioni della Diocesi di Teramo-Atri per questi giorni di arrivo alla Pasqua che le celebrazioni religiose dovranno vedere il rispetto delle norme anti-Covid: indossando sempre la mascherina, di non lasciare mai il proprio banco, di mantenere la distanza fisica con gli altri. La comunione si svolgerà regolarmente, con l'ostia che verrà offerta sulla mano. Pizze di Pasqua, uova e alimenti della tradizione saranno benedetti sui banchi.

FOTO: immagini di repertorio di alcuni anni fa