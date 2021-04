FONDAZIONE TERCAS, DA OGGI ON LINE IL BANDO PER IL SETTORE CULTURA

E' da oggi On Line su Sito Internet della Fondazione Tercas il BANDO relativo al Settore ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI che intende raccogliere idee progettuali di particolare rilevanza ed innovatività, in grado di contribuire alla promozione dello sviluppo del territorio, alla sua crescita culturale, alla valorizzazione delle relative risorse ed anche alla creazione di nuove opportunità occupazionali; il contenuto innovativo potrà riguardare anche aspetti progettuali e attuativi (quali ad esempio: modalità organizzative, reperimento e impiego delle risorse, promozione delle iniziative, coinvolgimento del pubblico, valutazione d'impatto) di manifestazioni già proposte negli anni precedenti, compresi gli eventi di consolidata tradizione.

In particolare, le proposte dovranno riguardare iniziative prive di finalità lucrative, da realizzarsi o avviarsi nell'anno 2021 nel territorio della Provincia di Teramo, in uno dei seguenti ambiti di attività: a)musica; b) teatro; c) altre manifestazioni artistiche e culturali (con esclusione di quelle aventi ad oggetto la promozione enogastronomica o attività sportive).

Coerentemente con gli obiettivi definiti nel Documento di Programmazione Annuale della Fondazione per l'anno 2021, pubblicato sul sito internet dell'Ente, le proposte dovranno essere orientate, in via prioritaria, al perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

- salvaguardare le Istituzioni culturali storiche del territorio e le iniziative che mirano al recupero di alcune valide iniziative artistiche, letterarie, etc. del passato, per contribuire a riscoprire l'identità del territorio;

- aumentare la consapevolezza dei cittadini del patrimonio culturale presente sul proprio territorio;

- promuovere la valorizzazione dei beni culturali di elevato e riconosciuto valore storico-artistico, archeologico, architettonico e archivistico librario;

- sviluppare azioni mirate ad avvicinare i giovani a forme artistiche (musica, letteratura, teatro, arti figurative, artigianato);

- incrementare opportunità di lavoro nell'ambito della cultura e dei beni culturali;

- favorire le iniziative volte a diffondere una corretta cultura ambientale che faccia riflettere la comunità sullo stretto legame esistente tra bene ambientale, cultura del territorio e qualità della vita.

Questi ed altri obiettivi sono individuati nel Bando che è possibile consultare sul Sito Internet della Fondazione Tercas all'indirizzo www.fondazionetercas.it.

Le idee progettuali potranno essere presentate esclusivamente On Line entro le ore 12 di lunedì 26 Aprile 2021 secondo le modalità indicate nel Bando.

Ricordiamo, con l'occasione, che il BANDO VOLONTARIATO, BENEFICIENZA E FILANTROPIA è in scadenza venerdì 16 Aprile.