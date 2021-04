L'ABRUZZO RESTERA' UN MESE IN ZONA ARANCIONE

L'indice di contagio Rt intorno è a 0.8. Ed oggi la Cabina di regia nazionale, racconta Il Messaggero, nella consueta riunione per il monitoraggio degli indicatori settimanali dell'epidemia di coronavirus, certificherà che l'Abruzzo, per la terza settimana consecutiva, resterà virtualmente in zona gialla. Virtualmente perché l'inasprimento delle misure restrittive, deciso dal governo Draghi, con la contestuale abolizione della fascia gialla anche per il mese di aprile, finirà per penalizzare ulteriormente la regione che già da qualche tempo, evidenzia il quotidiano romano, sembra ormai aver imboccato la via del calo dei contagi. Il governatore Marco Marsilio su questo ha attaccato, anche con una certa veemenza, ma l'ultimo decreto firmato dal premier di fatto concede una sola possibile via d'uscita qualora la regione dimostri di essere in regola con il piano vaccinale nazionale.