TRE STRUTTURE TERAMANE PREMIATE CON I CERTIFICATI DI ECCELLENZA KOOBCAMP 2021

Nel periodo più difficile per il turismo italiano, segnato dalla pandemia Covid-19, tre strutture all'aria aperta abruzzesi conquistano prestigiosi riconoscimenti di eccellenza. Partendo dalla presenza di queste buone prassi sul territorio, Faita Federcamping Abruzzo lancia un messaggio positivo al settore, che può conoscere un significativo rilancio proprio puntando sullo spirito di aggregazione e sulla diversificazione del prodotto:

“Ne usciremo lavorando insieme e in rete – spiega il presidente di Faita FederCamping, Giuseppe Delli Compagni -. La via da percorrere, in questo momento contrassegnato da grandi difficoltà per il comparto turistico, è tenere la barra a dritta, aumentare la qualità dell'offerta e saperla comunicare, intercettando le esigenze del proprio segmento di mercato. Un segnale positivo in tal senso, che dimostra come in Abruzzo la qualità percepita dal cliente delle strutture ricettive sia molto elevata, viene dai certificati di eccellenza KoobCamp 2021 che ben tre strutture all'aria aperta della provincia teramana si sono viste assegnare risultando tra le 10 migliori in assoluto a livello nazionale per ciascun segmento di mercato individuato”.

In particolare, si tratta del Don Antonio Camping Village di Giulianova, che si è aggiudicato il primo posto nella categoria Family, risultando una struttura ideale per le vacanze a misura di famiglia, grazie ai servizi dedicati sia agli adulti che ai bambini, il Pineto Beach Village & Camping di Pineto nella categoria Pet Friendly 2021, quale struttura specializzata per le vacanze in compagnia degli animali domestici, e il Camping Village Eurcamping di Roseto degli Abruzzi, che conquista il titolo di miglior camping village per il Glamping 2021, inteso come “glamorous camping” ossia “campeggio di lusso”, con un'offerta di comfort e di charme superiore alla media.

Questi riconoscimenti sono stati assegnati da un network turistico internazionale, che da oltre 15 anni è punto di riferimento europeo per le vacanze nei campeggi e nei villaggi turistici con oltre trenta portali. “È l’evidenza – conclude Delli Compagni - che la formula vincente per il rilancio del turismo post-Covid è riuscire ad offrire ai turisti una qualità percepita superiore alle loro aspettative, specializzandosi per rispondere alle esigenze dei diversi segmenti di mercato e lavorando in rete sul territorio per costruire un'offerta turistica sempre più integrata e di qualità”.