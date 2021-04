CHIUDE DA DOMANI IL PONTE PEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL VEZZOLA

L’assessorato alle Manutenzioni informa che da domani, sabato 3 aprile, il ponte pedonale sito nel parco fluviale del Vezzola sottostante il Tribunale sarà chiuso al transito.

Il provvedimento si è reso necessario per l’esigenza di effettuare urgenti e non prorogabili lavori di manutenzione.

Al momento non è possibile indicare il tempi di riapertura dello stesso, che comunque saranno ovviamente legati al completamento dei lavori.